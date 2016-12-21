В Тюмени завершена реконструкция аэропорта Рощино

В Тюмени завершены работы по реконструкции аэропорта Рощино. Готовы документы о вводе в эксплуатацию всего терминала. Как отметил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, это историческое событие для региона, проект был очень тяжелым.

Официальное открытие обновленного аэропорта запланировано на 15 января 2017 года. Ожидается участие министра транспорта РФ Максима Соколова. Также на церемонию приглашены губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин и губернатор ХМАО Наталья Комарова, сообщает megatyumen.ru.

Реконструкция действующего аэропорта Рощино началась в 2012 году и проводилась в четыре этапа. Осталось запустить в эксплуатацию блок, в котором размещен международный сектор. Как ранее заявлял глава региона Владимир Якушев, после реконструкции Рощино может стать одним из узловых аэропортов России.

По итогам 2016 года прирост пассажиропотока в тюменском аэропорту достигнет 8%.

