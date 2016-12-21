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Эменике может вернуться в «Спартак» уже зимой

За команду форвард выступал с 2011 по 2013 годы

Нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике вскоре может вернуться в «Спартак» во время зимнего трансферного окна. Об этом пишет Milliyet со ссылкой на турецкое издание Fanatic.

Ранее главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат отстранил от тренировок «Спартака» нигерийского форварда и защитника Грегори ван дер Вила из-за непрофессионального отношения к делу.

В конце текущего сезона истекает контракт Эменике с клубом, поэтому «Фенербахче» может попрощаться с этим игроком уже этой зимой, сообщает «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Эменике сыграл в 20 матчах чемпионата Турции, в которых забил 7 голов. За «Спартак» форвард выступал с 2011 по 2013 год.

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Известия // среда, 21 декабря 2016 года

Эменике может вернуться в «Спартак» уже зимой

За команду форвард выступал с 2011 по 2013 годы

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