Северо-Курильск засыпало пеплом от вулкана Эбеко

Столб пепла выбросил вулкан Эбеко на Сахалине.



Пеплопад был зафиксирован в Северо-Курильске, там снег приобрел серый оттенок и ощущался запах сероводорода.



Впрочем, как сообщили ИА SakhalinMedia в пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области, случившееся для местных жителей угрозы не представляет.

Тем временем местные ученые не разделяют мнения о безопасности подобных явлений. Они говорят, что люди вдыхают с воздухом крупинки пепла, который по сути является толченым стеклом с вредными примесями. Эксперты рекомендуют населению надевать маски во время пеплопадов.

Вулкан Эбеко находится в северной части острова Парамушир. Он расположен в 7 км от города Северо-Курильск, в северной части хребта Вернадского.