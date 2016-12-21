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Северо-Курильск засыпало пеплом от вулкана Эбеко

В МЧС утверждают, что опасности для населения нет

Столб пепла выбросил вулкан Эбеко на Сахалине.

Пеплопад был зафиксирован в Северо-Курильске, там снег приобрел серый оттенок и ощущался запах сероводорода.

Впрочем, как сообщили ИА SakhalinMedia в пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области, случившееся для местных жителей угрозы не представляет.

Тем временем местные ученые не разделяют мнения о безопасности подобных явлений. Они говорят, что люди вдыхают с воздухом крупинки пепла, который по сути является толченым стеклом с вредными примесями. Эксперты рекомендуют населению надевать маски во время пеплопадов.

Вулкан Эбеко находится в северной части острова Парамушир. Он расположен в 7 км от города Северо-Курильск, в северной части хребта Вернадского.

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

Северо-Курильск засыпало пеплом от вулкана Эбеко

В МЧС утверждают, что опасности для населения нет

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