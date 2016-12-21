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Людей из 4 зданий в Новосибирске эвакуировали после сообщения о бомбе

В настоящий момент на месте работают экстренные службы города

Четыре здания в Новосибирске эвакуированы и оцеплены сотрудниками спецслужб после сообщения о заложенных взрывных устройствах. Об этом сообщили в управлении мэрии города по взаимодействию со СМИ.

Утром в среду на пульт единой дежурной диспетчерской службы поступило сообщение о минировании зданий, в том числе жилого дома, здания банка, бизнес-центра и торгового центра. Аноним назвал четыре адреса, передает «Федеральное агентство новостей».

В настоящий момент на месте работают кинологи и экстренные службы города.

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

Людей из 4 зданий в Новосибирске эвакуировали после сообщения о бомбе

В настоящий момент на месте работают экстренные службы города

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