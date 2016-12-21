Новости, деловые новости - Известия
Среда,
21 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Госдума осудила убийство посла России в Турции в принятом заявлении

Депутаты призвали наказать виновных в чудовищной провокации и принять меры для исключения возможности нападения на российских дипломатов за рубежом

Фото: РИА НОВОСТИ/Владимир Федоренко

Госдума России осудила убийство российского посла в Турции Андрея Карлова и призвала в принятом заявлении объединить усилия правоохранительных органов стран для наказания виновных в этом преступлении и предотвращения дальнейших нападений на дипломатов. Пленарное заседание началось с минуты молчания.

Депутаты выразили соболезнования родным и близким погибшего российского дипломата, призвали наказать виновных в совершении «этой чудовищной провокации» и тех, «кто направлял руку террориста, разжигая чувства русофобии, межнациональной, межрелигиозной и межконфессиональной вражды, экстремизма и фанатизма», передает RNS.

В заявлении Госдумы говорится, что надежды тех, кто убийствами и запугиваниями пытается помешать сотрудничеству между Россией и Турцией, кто всячески препятствует созданию подлинной антитеррористической коалиции, нацеленной на достижение безопасности и стабильности в масштабах всего Евразийского континента, напрасны.

Парламентарии призвали наладить эффективное взаимодействие правоохранительных органов России, Турции и других стран и принять дополнительные меры безопасности, чтобы в дальнейшем исключить возможность нападения на российских дипломатов за рубежом.

Убийство российского посла в Турции ранее осудил Совет Безопасности ООН и признал его терактом.

Напомним, Андрей Карлов был расстрелян в понедельник в Галерее современного искусства в Анкаре на фотовыставке 22-летним полицейским. Мевлют Мерт Алтынташ выстрелил в спину 62-летнего дипломата 11 раз, девять пуль попали в Карлова.

От полученных ранений Андрей Карлов скончался. Ранения получили еще три человека.

Преступник был ликвидирован турецкими полицейскими. 

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 361 УК РФ «Акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку» по факту убийства Карлова.

Президент России Владимир Путин поручил представить Андрея Карлова к государственной награде посмертно и сделать предложение по увековечению его памяти.

В честь российского дипломата, погибшего от руки террориста, назовут улицу в Анкаре, где располагается российское посольство, заявили в МИД Турции.

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

Госдума осудила убийство посла России в Турции в принятом заявлении

Госдума осудила убийство посла России в Турции в принятом заявленииДепутаты призвали наказать виновных в чудовищной провокации и принять меры для исключения возможности нападения на российских дипломатов за рубежом

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Озеров

сенатор

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке