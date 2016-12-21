Госдума осудила убийство посла России в Турции в принятом заявлении

Госдума России осудила убийство российского посла в Турции Андрея Карлова и призвала в принятом заявлении объединить усилия правоохранительных органов стран для наказания виновных в этом преступлении и предотвращения дальнейших нападений на дипломатов. Пленарное заседание началось с минуты молчания.

Депутаты выразили соболезнования родным и близким погибшего российского дипломата, призвали наказать виновных в совершении «этой чудовищной провокации» и тех, «кто направлял руку террориста, разжигая чувства русофобии, межнациональной, межрелигиозной и межконфессиональной вражды, экстремизма и фанатизма», передает RNS.

В заявлении Госдумы говорится, что надежды тех, кто убийствами и запугиваниями пытается помешать сотрудничеству между Россией и Турцией, кто всячески препятствует созданию подлинной антитеррористической коалиции, нацеленной на достижение безопасности и стабильности в масштабах всего Евразийского континента, напрасны.



Парламентарии призвали наладить эффективное взаимодействие правоохранительных органов России, Турции и других стран и принять дополнительные меры безопасности, чтобы в дальнейшем исключить возможность нападения на российских дипломатов за рубежом.

Убийство российского посла в Турции ранее осудил Совет Безопасности ООН и признал его терактом.



Напомним, Андрей Карлов был расстрелян в понедельник в Галерее современного искусства в Анкаре на фотовыставке 22-летним полицейским. Мевлют Мерт Алтынташ выстрелил в спину 62-летнего дипломата 11 раз, девять пуль попали в Карлова.



От полученных ранений Андрей Карлов скончался. Ранения получили еще три человека.



Преступник был ликвидирован турецкими полицейскими.



Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 361 УК РФ «Акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку» по факту убийства Карлова.

Президент России Владимир Путин поручил представить Андрея Карлова к государственной награде посмертно и сделать предложение по увековечению его памяти.



В честь российского дипломата, погибшего от руки террориста, назовут улицу в Анкаре, где располагается российское посольство, заявили в МИД Турции.