В Калининград не пустили 4,5 тыс. рождественских елей из Польши

Инспекторы в Городе Мамоново Калининградской области задержали две партии рождественских елей из-за нарушений, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Калининградской области.

По данным «Клопс.Ru», новогодние деревья пытались провезти из Польши с нарушением фитосанитарных требований. При проверке стало известно, что одна партия сопровождается недействительным ветеринарным сертификатом, а на вторую партию документов нет.

В итоге почти 4,5 тыс. деревьев возвратили обратно в Польшу.