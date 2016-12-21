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В Калининград не пустили 4,5 тыс. рождественских елей из Польши

Их пытались провезти с нарушением фитосанитарных требований

Инспекторы в Городе Мамоново Калининградской области задержали две партии рождественских елей из-за нарушений, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Калининградской области.

По данным «Клопс.Ru», новогодние деревья пытались провезти из Польши с нарушением фитосанитарных требований. При проверке стало известно, что одна партия сопровождается недействительным ветеринарным сертификатом, а на вторую партию документов нет.

В итоге почти 4,5 тыс. деревьев возвратили обратно в Польшу.

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

В Калининград не пустили 4,5 тыс. рождественских елей из Польши

Их пытались провезти с нарушением фитосанитарных требований

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