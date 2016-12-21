Из Улан-Удэ до Иркутска запустили новый ускоренный поезд

Из Улан-Удэ в Иркутск отправился новый поезд, входящий в программу «Дневной экспресс».



Он будет курсировать между этими городами три раза в неделю. Из столицы Бурятии в Иркутск поезд будет ходить по понедельникам, средам и субботам. А из Иркутска — по вторникам, пятницам и воскресеньям.



Поезд будет отправляться из Улан-Удэ в 07.18, а прибывать в Иркутск — в 15.06. Оттуда до Улан-Удэ он будет отходить в 14.18 и прибывать в пункт назначения в 22.08.

ИА UlanMedia отмечает, что такое расписание довольно удобно, поскольку ранее поезда до Улан-Удэ ходили только вечером. А чтобы уехать из Иркутска днем, приходилось ездить на маршрутках.

Билет можно приобрести на всех вокзалах дальнего следования, но, как сказал на торжественном митинге, посвященном отправлению состава в первый рейс, начальник Восточно-Сибирского филиала — пассажирского вагонного депо Дмитрий Жарий, все билеты до Нового года уже раскуплены.

В составе поезда восемь вагонов. Из них шесть с местами для сидения и два купейных.

В пути следования поезд будет делать остановки на станциях Слюдянка, Байкальск, Мысовая, Селенга, Татаурово.