Новости, деловые новости - Известия
Среда,
21 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Гаджеты & Телеком   |     |   написать авторам

Мобильный вирус оставил без телефонов тысячи людей

Пострадали более 16 тыс. человек из 27 стран

Опасный мобильный вирус оставил без смартфонов уже больше 16 тыс. человек из 27 стран мира. Вредоносная программа блокирует экран телефона и требует у пользователя деньги за разблокировку.

Вирус скрывается под видом разных игр и программ. Он похищает данные из финансовых приложений. При блокировке вирусом экрана смартфона шифруются файлы пользователя, об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на «Лабораторию Касперского».

Больше всего владельцев смартфонов пострадало в России, Украине, Германии и Таиланде.

«Лаборатория Касперского» рекомендует всегда обращать внимание на то, какие именно права и зачем запрашивает новое приложение, сообщает телеканал «Звезда».

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

Мобильный вирус оставил без телефонов тысячи людей

Пострадали более 16 тыс. человек из 27 стран

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Виктор Озеров

сенатор

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке