Мобильный вирус оставил без телефонов тысячи людей

Опасный мобильный вирус оставил без смартфонов уже больше 16 тыс. человек из 27 стран мира. Вредоносная программа блокирует экран телефона и требует у пользователя деньги за разблокировку.

Вирус скрывается под видом разных игр и программ. Он похищает данные из финансовых приложений. При блокировке вирусом экрана смартфона шифруются файлы пользователя, об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на «Лабораторию Касперского».

Больше всего владельцев смартфонов пострадало в России, Украине, Германии и Таиланде.

«Лаборатория Касперского» рекомендует всегда обращать внимание на то, какие именно права и зачем запрашивает новое приложение, сообщает телеканал «Звезда».