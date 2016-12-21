Минэнерго ожидает роста добычи газа в РФ впервые за три года

Добыча газа в России в 2016 году вырастет на 0,2% по сравнению с показателем 2015 года и составит 637 млрд кубометров, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

— Добыча природного и попутного газа составит 637 млрд куб. м — на 1,5 млрд больше, чем в 2015 году, — сказал он, отметив, что рост добычи газа зафиксирован впервые с 2013 года.

Министр пояснил, что вместе с добычей ожидается и рост экспорта газа: по его словам, прирост в 2016 году составит 5,2%, достигнув показателя 202,3 млрд кубометров.

Помимо добычи газа, в России также выросла добыча других полезных ископаемых — нефти и угля.

По словам Александра Новака, в 2016 году Минэнерго ожидает роста добычи нефти на 2,5% по сравнению с 2015 годом — до 547,5 млн т. В то же время экспорт нефти из России за год вырастет на 4,8% — до 253,5 млн т.

Что касается угля, то его добыча в России в 2016 году вырастет на 3,2% по сравнению с показателем 2015 года — до 385,4 млн т. Министр отметил, что экспорт угля из страны в 2016 году вырос на 5,8% — до 165 млн т.