США объявили о возврате Японии территории на севере Окинавы

Соединенные Штаты Америки готовы передать администрации японской префектуры Окинава часть территорий, расположенных на севере одноименного острова, где расположены американские военные объекты. Об этом говорится в обнародованном в среду официальном заявлении командования американским контингентом на Окинаве.

«Сокращение тренировочного полигона на Окинаве не повлияет на нашу приверженность и способность работать с правительством Японии и силами самообороны», — заявил командующий контингентом Лоуренс Николсон, чьи слова приводит агентство Kyodo.

В материале отмечается, что возвращению подлежит 4 тыс. га земли между населенными пунктами Кунигами и Хигаси. Официальная церемония вручения состоится 22 декабря. Территории входят в состав так называемого северного тренировочного полигона общей площадью 7,8 тыс. га.

Как заявил командующий вооруженными силами США в Японии генерал-лейтенант Джерри Мартинез, это будет самый крупный возврат территорий с 1972 года.

«Возвращение 4 тыс. га станет самым крупным возвратом земли японскому правительству с 1972 года», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».



Как добавил Николсон, в будущем страна может продолжить политику возврата Японии земель, которые используются для размещения военных баз.

Договор о возвращении Японии территорий был подписан в 1996 году. В 2002 году его реализация была отложена на неопределенных срок.

