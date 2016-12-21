Новости, деловые новости - Известия
Среда,
21 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

США объявили о возврате Японии территории на севере Окинавы

Церемония вручения состоится 22 декабря

Фото: ТАСС/АР/Eugene Hoshiko

Соединенные Штаты Америки готовы передать администрации японской префектуры Окинава часть территорий, расположенных на севере одноименного острова, где расположены американские военные объекты. Об этом говорится в обнародованном в среду официальном заявлении командования американским контингентом на Окинаве.

«Сокращение тренировочного полигона на Окинаве не повлияет на нашу приверженность и способность работать с правительством Японии и силами самообороны», — заявил командующий контингентом Лоуренс Николсон, чьи слова приводит агентство Kyodo.

В материале отмечается, что возвращению подлежит 4 тыс. га земли между населенными пунктами Кунигами и Хигаси. Официальная церемония вручения состоится 22 декабря. Территории входят в состав так называемого северного тренировочного полигона общей площадью 7,8 тыс. га.

Как заявил командующий вооруженными силами США в Японии генерал-лейтенант Джерри Мартинез, это будет самый крупный возврат территорий с 1972 года.

«Возвращение 4 тыс. га станет самым крупным возвратом земли японскому правительству с 1972 года», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

Как добавил Николсон, в будущем страна может продолжить политику возврата Японии земель, которые используются для размещения военных баз.

Договор о возвращении Японии территорий был подписан в 1996 году. В 2002 году его реализация была отложена на неопределенных срок.

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

США объявили о возврате Японии территории на севере Окинавы

США объявили о возврате Японии территории на севере ОкинавыЦеремония вручения состоится 22 декабря

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Виктор Озеров

сенатор

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке