В Петербурге ищут похитителя красной икры на 3 млн рублей

Полицейские Санкт-Петербурга разыскивают мужчину, похитившего почти 2 т лососевой икры. Об исчезновении крупной партии деликатеса правоохранителям сообщила предпринимательница одной из компаний по оптовой продаже морепродуктов.



По словам женщины, продукцию похитил ее коллега. В июле прошлого года взял у компании 1836 кг икры и скрылся вместе с товаром, не заплатив за него, сообщает ИА «Невские новости».



В настоящий момент полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

