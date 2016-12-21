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В Петербурге ищут похитителя красной икры на 3 млн рублей

Крупную партию деликатеса украл сотрудник компании по оптовой продаже морепродуктов

Полицейские Санкт-Петербурга разыскивают мужчину, похитившего почти 2 т лососевой икры. Об исчезновении крупной партии деликатеса правоохранителям сообщила предпринимательница одной из компаний по оптовой продаже морепродуктов.

По словам женщины, продукцию похитил ее коллега. В июле прошлого года взял у компании 1836 кг икры и скрылся вместе с товаром, не заплатив за него, сообщает ИА «Невские новости».

В настоящий момент полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

В Петербурге ищут похитителя красной икры на 3 млн рублей

Крупную партию деликатеса украл сотрудник компании по оптовой продаже морепродуктов

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