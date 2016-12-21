Польский водитель грузовика пытался остановить террориста из Берлина

Водитель польского грузовика Лукаш Урбан сопротивлялся террористу, который завладел фурой и совершил теракт на рождественской ярмарке в Германии.

Об этом рассказал владелец польской транспортной фирмы, которой принадлежал грузовик, Ариэль Журавский.

«Было ясно, что он (Урбан) сражался за свою жизнь. Все его лицо распухло и было окровавлено. Я не верю, что он мог бы отдать грузовик без борьбы и не сражался бы до конца в случае нападения», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

Террорист застрелил водителя, чтобы завладеть транспортным средством.



Премьер-министр Польши Беата Шидло назвала Урбана первой жертвой трагедии в Берлине.

Напомним, 19 декабря в центре Берлина грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественской ярмарке. 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии квалифицировали происшествие как теракт.



Ответственность за преступление взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

