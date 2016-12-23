Сара Чанг: «Сегодня каждый может прославиться с помощью соцсетей»

В канун новогодних праздников Московская консерватория им. П.И. Чайковского откроет свои двери для праздничного музыкального фестиваля «Новый год в консерватории». В рамках фестиваля в столице состоятся выступления ведущих звезд мировой классической сцены. Откроет программу американская скрипачка Сара Чанг, рассказавшая обозревателю «Известий» Наталье Васильевой о предстоящем концерте.



— По какому принципу вы подобрали репертуар для русской публики?



— Я всегда исполняю только то, что люблю. Если я не чувствую связи с произведением, то не буду его играть. Я уже исполняла в Москве Брамса, Чайковского и Шостаковича. А для Нового года решила взять Скрипичный концерт Дворжака, который обожаю. Это произведение очень яркое, веселое и выигрышное. То, что надо для праздничного настроения!



— Вы играете на скрипке 1717 года, потому что предпочитаете раритетные инструменты, или из-за падения качества современных?



— Я получила эту скрипку от одного из моих наставников — Исаака Стерна. Она была сделана знаменитым Гварнери дель Джезу, на инструментах которого играл Паганини. В моей коллекции есть и другие скрипки, но эта — моя любимица: она ежедневно напоминает мне о моем учителе.



Думаю, производимые сегодня скрипки могут быть очень хорошими. Просто я бесконечно люблю старые инструменты. Мне кажется, старые мастера, такие как Страдивари и Гварнери, обладали божественным даром, можно сказать, волшебством. С годами их скрипки звучат только лучше.



— Вас волнует мнение критиков?



— Я не читаю никаких статей о себе. Я оцениваю свои концерты на основании того, что чувствую сама, когда ухожу со сцены. Но не по рецензиям, хотя я и глубоко уважаю критиков и их мнение. В конечном счете, главное в выступлении — достучаться до зрителей и наполнить их сердца эмоциями.



— Кого из русских музыкантов вы могли бы отметить?



— Я восхищаюсь Хейфецем, Ойстрахом, Кремером. Это по-настоящему гениальные скрипачи. Столько таланта, души и энергии в их игре! У Ойстраха, к слову, есть потрясающая запись концерта Дворжака. Очень волнуюсь от мысли, что я буду исполнять это произведение в том месте, где он преподавал.



— Сложно ли сегодня попасть в клуб звезд классической музыки?



— Мне трудно судить о сложности, поскольку я попала в него, когда была совсем маленькой. У меня не было другой жизни. И я счастлива, что могу быть частью мира искусства, приносящего радость людям. Думаю, на сегодняшний день каждый может стать известным с помощью YoutTube или Instagram. Но, на мой взгляд, главная отличительная черта хорошего музыканта — не количество подписчиков в соцсетях, а то, сколько сердец ты можешь тронуть, исполняя произведение, насколько хорошо ты можешь передать эмоции композитора в наиболее честной и верной интерпретации.



— Каков сейчас статус русской исполнительской школы в мире?



— Россия знаменита своими музыкантами, танцорами, художниками. И это восхищает. Я, как и весь мир, глубоко уважаю российскую скрипичную школу. Она очень сильна! Все скрипачи, которыми я восхищаюсь, были либо русскими, либо учились в России.



— Имена современных классических исполнителей знают все, а нынешние композиторы мало кому известны. Появится ли у нас новый Чайковский или Рахманинов?



— Я очень на это надеюсь! В России были великие композиторы. Я всегда жалела о том, что Рахманинов не написал концерта для скрипки. А «Лебединое озеро» Чайковского — это, бесспорно, мое самое любимое произведение среди всей классической музыки. У меня нет сомнений в том, что должна возникнуть волна новых молодых Чайковских и Рахманиновых. На всех нас — артистах классического мира — лежит ответственность за то, чтобы создать почву для появления нового поколения гениальных классических музыкантов и произведений.



— Как вы относитесь к импровизации на сцене и в жизни?



— Я верю в тщательную подготовку, но с возможностью позволить себе быть открытым миру и волшебным моментам на сцене, которые рождают спонтанность и душевное волнение.



— Вы многое можете себе позволить. А остались ли у вас какие-то нереализованные мечты?



— Я бы очень хотела иметь собственную семью. А еще — больше собак. Но для всего этого мне нужно бывать дома гораздо чаще и не проводить в турне всю свою жизнь.



Справка «Известий»

Сара Чанг — американская скрипачка корейского происхождения. Начав обучение игре на скрипке в четыре года, в восемь лет она сыграла с Нью-Йоркским филармоническим оркестром, а в девять лет у нее вышел первый компакт-диск «Дебют», ставший бестселлером. Выступала с известнейшими оркестрами Европы и США под руководством таких дирижеров, как Даниэль Баренбойм, Колин Дэвис, Бернард Хайтинк, Зубин Мета, Риккардо Мути, Андре Превин, Саймон Рэттл и др.