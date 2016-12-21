Взрыв на рынке пиротехники в Мексике унес жизни 36 человек

По словам генерального прокурора штата Мехико Алехандро Гомеса, число погибших может увеличиться, так как обследование места трагедии еще не закончено
В результате серии взрывов на рынке фейерверков Сан-Паблито в мексиканском городе Тультепек (штат Мехико, находится примерно в 40 км от столицы Мексики) погибло 36 человек. Ранения и ожоги получили 72 человека, 10 из которых — дети.
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на генеральный прокурор штата Мехико Алехандро Гомеса, на месте взрыва погиб 31 человек, еще пятеро скончались в больницах.
Он не исключил, что список жертв может пополниться, так как обследование района трагедии пока не закончено и под развалинами павильонов, где продавалась пиротехника, могут находиться тела погибших.
Ранее в полиции информировали, что торговые площади почти полностью разрушены — 80% из 300 торговых павильонов не подлежат восстановлению.
Власти пока не назвали официальной версии произошедшего ЧП. Предварительной причиной взрыва называется несоблюдение техники безопасности при обращении с взрывоопасными предметами.
На произошедшее уже отреагировал президент Мексики Энрике Пенья Ньето.
«Соболезную семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления тем, кто был ранен», — написал он в своем микроблоге в Twitter.
Mis condolencias a los familiares de quienes perdieron la vida en este accidente y mis deseos de pronta recuperación para los lesionados.— Enrique Peña Nieto (@EPN) 20 декабря 2016 г.
Мексиканские СМИ сообщили, что в момент взрыва на рынке находилось порядка 300 т пиротехники. В прошлом месяце на рынке проходила проверка, которая не обнаружила никаких нарушений.
Así se vivió la tragedia en #Tultepec. Así trataba la gente de escapar a la explosión de cohetes en #SanPablito. pic.twitter.com/7qWN42eqV6— ALEJANDRO VILLALVAZO (@VILLALVAZO13) 20 декабря 2016 г.