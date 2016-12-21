Прыгунью в длину Дарью Клишину допустили к соревнованиям

Прыгунье в длину Дарье Клишиной разрешили принимать участие в международных состязаниях, включая зимний чемпионат Европы 2017 года. Соответствующее решение приняла Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF).



Однако Клишина не сможет представлять на соревнованиях Россию, а будет выступать только в качестве нейтрального спортсмена, передает Утро.ru.

После разрешения IAAF оформлять индивидуальное разрешение Клишиной не нужно.



Напомним, трехкратная чемпионка Европы Клишина перед началом летней Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро решением IAAF была отстранена от участия в Играх.



Спортивный арбитражный суд отменил запрет федерации.



В результате единственная российская легкоатлетка, принимавшая участие в Играх-2016, заняла девятое место.

После возвращения из Рио-де-Жанейро Клишина выступила на трех этапах «Бриллиантовой лиги» и дважды заняла третье место.