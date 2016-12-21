Новости, деловые новости - Известия
Среда,
21 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

Прыгунью в длину Дарью Клишину допустили к соревнованиям

Однако легкоатлетка сможет выступать только как нейтральная спортсменка

Прыгунье в длину Дарье Клишиной разрешили принимать участие в международных состязаниях, включая зимний чемпионат Европы 2017 года. Соответствующее решение приняла Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF).

Однако Клишина не сможет представлять на соревнованиях Россию, а будет выступать только в качестве нейтрального спортсмена, передает Утро.ru.

После разрешения IAAF оформлять индивидуальное разрешение Клишиной не нужно.

Напомним, трехкратная чемпионка Европы Клишина перед началом летней Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро решением IAAF была отстранена от участия в Играх.

Спортивный арбитражный суд отменил запрет федерации.

В результате единственная российская легкоатлетка, принимавшая участие в Играх-2016, заняла девятое место. 

После возвращения из Рио-де-Жанейро Клишина выступила на трех этапах «Бриллиантовой лиги» и дважды заняла третье место.

Читайте также:

Евгений Плющенко готовится к пятым Олимпийским играм

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

Прыгунью в длину Дарью Клишину допустили к соревнованиям

Однако легкоатлетка сможет выступать только как нейтральная спортсменка

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Виктор Озеров

сенатор

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке