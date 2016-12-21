Прыгунью в длину Дарью Клишину допустили к соревнованиям

Однако легкоатлетка сможет выступать только как нейтральная спортсменка
Прыгунье в длину Дарье Клишиной разрешили принимать участие в международных состязаниях, включая зимний чемпионат Европы 2017 года. Соответствующее решение приняла Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF).
Однако Клишина не сможет представлять на соревнованиях Россию, а будет выступать только в качестве нейтрального спортсмена, передает Утро.ru.
После разрешения IAAF оформлять индивидуальное разрешение Клишиной не нужно.
Напомним, трехкратная чемпионка Европы Клишина перед началом летней Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро решением IAAF была отстранена от участия в Играх.
Спортивный арбитражный суд отменил запрет федерации.
В результате единственная российская легкоатлетка, принимавшая участие в Играх-2016, заняла девятое место.
После возвращения из Рио-де-Жанейро Клишина выступила на трех этапах «Бриллиантовой лиги» и дважды заняла третье место.
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