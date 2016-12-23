Культурный уикенд: выбор «Известий»

Куда пойти и что смотреть в выходные
Фото: WDSSPR Sony
«Пассажиры»
Режиссер: Мортен Тильдум, в ролях: Крис Пратт, Дженнифер Лоуренс.
История настоящей любви на фоне космических видов. Корабль летит среди звезд и везет 5 тыс. пассажиров, спящих в анабиозе, на их новую родину — далекую райскую планету. Но из-за сбоя техники один из них — инженер по имени Джим — просыпается на 90 лет раньше. Джим понимает, что его ждет долгая и одинокая жизнь в пустых коридорах корабля, но всё меняется, когда он влюбляется в одну из спящих пассажирок...
«Дед Мороз. Битва магов»
Фото: «Двадцатый Век Фокс СНГ»
Фото: «Двадцатый Век Фокс СНГ»
Новогодняя битва релизов началась, и открывает ее поединок между добрым Дедушкой Морозом и его злобным врагом — Карачуном. Наблюдает за эпическим сражением школьница Маша, которая заодно узнает об истинном значении Нового года. Добро, разумеется, победит.
«Елки 5»
Фото: Агентство Sarafan PR
Режиссер: Тимур Бекмамбетов, Александр Котт, Вадим Перельман и др., в ролях: Сергей Светлаков, Иван Ургант.
Без новой части «Елок» Новый год уже невозможно представить. На этот раз герой Светлакова пошел работать в контактный зоопарк, а персонаж Урганта украл оттуда пингвина, оставив сиротой... пингвинье яйцо. Пингвин сбежал от похитителя и пошел гулять по Москве, а обоим друзьям пришлось его ловить.
«Пер Гюнт»
Фото: lenkom.ru
Фото: lenkom.ru
23 декабря, 19.00, «Ленком»
«Калигула»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Театр исследует внутренний мир героя, причины его поступков и желаний. Что делает человека жестоким и почему люди до сих пор жаждут именно таких правителей? Что порождает страх и готовность подчиняться? Проклятье это или единственная форма существования?
23, 24 декабря, 19.00, Московский Губернский театр
«Ревнивая к себе самой»
Фото: vakhtangov.ru
Фото: vakhtangov.ru
24 декабря, 19.30, Академический театр им. Евг. Вахтангова
«Кафка» (18+)
Фото: gogolcenter.com
Фото: gogolcenter.com
25 декабря, 18.00, «Гоголь-центр», Большой зал
Identity
Фото: ruarts.ru
Фото: ruarts.ru
До 8 января 2017 года, Галерея актуального искусства RuArts
Багатели Василия Кандинского
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
До 12 февраля, Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина
Театральные сказки
В дни любимых зимних праздников Бахрушинский музей предлагает окунуться в атмосферу знаменитого сборника восточных сказок — «Книги тысячи и одной ночи». На выставке можно будет увидеть эскизы выдающихся художников XIX–XX веков, среди которых Валентин Серов, Сергей Судейкин, Павел Кузнецов и многие другие. Публику ждут и рукотворные герои-куклы — Алладин и Будур, Визирь, мудрецы, Али-баба, Атаман. Каждый зал посвящен новой сказке и новым героям.
Выставка станет частью интерактивной детской программы «В гостях у театральной сказки». Сначала гостям поведают о тайнах старинного особняка и театральном мире. А затем ребят встретит Чародей, который проведет увлекательные конкурсы.
До 8 января, Государственный центральный театральный музей им. А.А. Бахрушина
Концерт Земфиры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Завершив тур «Маленький человек», Земфира неожиданно решила дать еще один концерт, причем в клубе, а не на стадионе. Выступление приурочено к выпуску нового концертного альбома, записанного минувшей весной в «Олимпийском» и названного «Маленький человек. Live».
Организаторы обещают, что каждый зритель получит новый диск в подарок. Но и без этой приманки поклонники не смогли бы проигнорировать шоу, так что достать билеты на вечер будет непросто.
23 декабря, 20.00, Концертный клуб Stadium
New Year Vienna Gala
Фото: ТАСС/Максим Шеметов
Фото: ТАСС/Максим Шеметов
23 декабря, 19.00, Большой зал Московской консерватории им. П.И. Чайковского
Концертное исполнение оперы «Фауст» Шарля Гуно
Фото: страница музыкального фестиваля Василия Ладюка "Опера Live" в Facebook
На закрытии музыкального фестиваля Василия Ладюка «Опера Live» прозвучит «Фауст» Шарля Гуно. Шедевр французского романтизма исполнят Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского под управлением дирижера Андрея Лебедева, академический большой хор «Мастера хорового пения» Российского государственного музыкального телерадиоцентра, а также звездный состав солистов: Василий Ладюк, Ильдар Абдразаков, Ирина Лунгу и Сергей Романовский.
25 декабря, 19.00, Концертный зал им. П.И. Чайковского