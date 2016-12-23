Культурный уикенд: выбор «Известий»

«Пассажиры»

Режиссер: Мортен Тильдум, в ролях: Крис Пратт, Дженнифер Лоуренс.

История настоящей любви на фоне космических видов. Корабль летит среди звезд и везет 5 тыс. пассажиров, спящих в анабиозе, на их новую родину — далекую райскую планету. Но из-за сбоя техники один из них — инженер по имени Джим — просыпается на 90 лет раньше. Джим понимает, что его ждет долгая и одинокая жизнь в пустых коридорах корабля, но всё меняется, когда он влюбляется в одну из спящих пассажирок...

«Дед Мороз. Битва магов»

Фото: «Двадцатый Век Фокс СНГ» Режиссер: Александр Войтинский, в ролях: Федор Бондарчук, Алексей Кравченко, Егор Бероев.

Новогодняя битва релизов началась, и открывает ее поединок между добрым Дедушкой Морозом и его злобным врагом — Карачуном. Наблюдает за эпическим сражением школьница Маша, которая заодно узнает об истинном значении Нового года. Добро, разумеется, победит.

«Елки 5»

Фото: Агентство Sarafan PR

Режиссер: Тимур Бекмамбетов, Александр Котт, Вадим Перельман и др., в ролях: Сергей Светлаков, Иван Ургант.

Без новой части «Елок» Новый год уже невозможно представить. На этот раз герой Светлакова пошел работать в контактный зоопарк, а персонаж Урганта украл оттуда пингвина, оставив сиротой... пингвинье яйцо. Пингвин сбежал от похитителя и пошел гулять по Москве, а обоим друзьям пришлось его ловить.

«Пер Гюнт»



Фото: lenkom.ru Величайшее творение Ибсена в постановке Марка Захарова. Режиссеру захотелось рассказать историю по-своему, не слишком серьезно. А также, размышляя о самых серьезных вещах, избежать претензий на обязательное глубокомыслие.



23 декабря, 19.00, «Ленком»



«Калигула»



Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Режиссер-хореограф Сергей Землянский задействовал в премьерной постановке не только сюжет одноименной пьесы Альбера Камю, но и исторические материалы, сюжеты художественных произведений других авторов. Спектакль поставлен в жанре пластической драмы — без слов. При этом повествование выстраивается не только с помощью пластики тела, но и с использованием характерных танцевальных элементов, музыки, сценографии, визуальных эффектов.



Театр исследует внутренний мир героя, причины его поступков и желаний. Что делает человека жестоким и почему люди до сих пор жаждут именно таких правителей? Что порождает страх и готовность подчиняться? Проклятье это или единственная форма существования?



23, 24 декабря, 19.00, Московский Губернский театр



«Ревнивая к себе самой»



Фото: vakhtangov.ru Кабальеро Дон Мельчор, приехавший из провинции в Мадрид к заочно сосватанной невесте, в церкви влюбляется в незнакомку. Он увидел только ее прелестную ручку и не знает, что она принадлежит его невесте Магдалене. Случайная встреча молодых людей после мессы производит на Магдалену впечатление, она влюбляется в Мельчора (ее лицо закрыто мантильей), не подозревая, что он и есть ее жених. На свидании в доме отца Магдалены Мельчор не угадывает в суженой хозяйку прелестной ручки. А Магдалена, оскорбленная его равнодушием, начинает ревновать Мельчора к самой себе, не открывая ему истины.



24 декабря, 19.30, Академический театр им. Евг. Вахтангова



«Кафка» (18+)



Фото: gogolcenter.com Спектакль режиссера Кирилла Серебренникова по мотивам биографии великого писателя. В нем есть сцены про семью писателя, которая его не понимала, про болезнь и нелюбимую работу, про несчастливую личную жизнь писателя и смерть.



25 декабря, 18.00, «Гоголь-центр», Большой зал

Identity



Фото: ruarts.ru В галерею RuArts привезли работы восьми современных художников Южной Кореи, совершенно непохожих друг на друга. Ким Чанг Су делает цифровые коллажи из человеческих лиц, посвященные проблеме самоидентификации. Ким Чжунг Ман обращается к наследию прошлого и снимает портреты моделей в национальных одеждах. А Тэ Хёк Ким создает современные абстракции — по заветам Казимира Малевича.



До 8 января 2017 года, Галерея актуального искусства RuArts



Багатели Василия Кандинского



Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев ​​​​​​​К 150-летнему юбилею Василия Кандинского ГМИИ им. А.С. Пушкина демонстрирует акварели и графику художника, а также редкие работы в технике подстекольной живописи. Художник создал их в 1917–1918 годах, следуя баварской народной традиции Hinterglasmalere. В рисунках маслом на стекле Кандинский возвращается к своей ранней доабстрактной эстетике и изображает бытовые сценки в примитивистской манере.



До 12 февраля, Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина



Театральные сказки



В дни любимых зимних праздников Бахрушинский музей предлагает окунуться в атмосферу знаменитого сборника восточных сказок — «Книги тысячи и одной ночи». На выставке можно будет увидеть эскизы выдающихся художников XIX–XX веков, среди которых Валентин Серов, Сергей Судейкин, Павел Кузнецов и многие другие. Публику ждут и рукотворные герои-куклы — Алладин и Будур, Визирь, мудрецы, Али-баба, Атаман. Каждый зал посвящен новой сказке и новым героям.



Выставка станет частью интерактивной детской программы «В гостях у театральной сказки». Сначала гостям поведают о тайнах старинного особняка и театральном мире. А затем ребят встретит Чародей, который проведет увлекательные конкурсы.



До 8 января, Государственный центральный театральный музей им. А.А. Бахрушина

Концерт Земфиры

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Завершив тур «Маленький человек», Земфира неожиданно решила дать еще один концерт, причем в клубе, а не на стадионе. Выступление приурочено к выпуску нового концертного альбома, записанного минувшей весной в «Олимпийском» и названного «Маленький человек. Live».



Организаторы обещают, что каждый зритель получит новый диск в подарок. Но и без этой приманки поклонники не смогли бы проигнорировать шоу, так что достать билеты на вечер будет непросто.

23 декабря, 20.00, Концертный клуб Stadium



New Year Vienna Gala



Фото: ТАСС/Максим Шеметов Любителям легкой классической музыки можно порекомендовать концерт Венского оркестра Иоганна Штрауса под управлением Райнера Росса. Вместе с солистами и хором Венской оперы прославленный коллектив сыграет фрагменты из популярных оперетт Иоганна Штрауса и Франца Легара. Новогоднее настроение зрителям обеспечено.



23 декабря, 19.00, Большой зал Московской консерватории им. П.И. Чайковского



Концертное исполнение оперы «Фауст» Шарля Гуно

Фото: страница музыкального фестиваля Василия Ладюка "Опера Live" в Facebook

​​​​​​​На закрытии музыкального фестиваля Василия Ладюка «Опера Live» прозвучит «Фауст» Шарля Гуно. Шедевр французского романтизма исполнят Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского под управлением дирижера Андрея Лебедева, академический большой хор «Мастера хорового пения» Российского государственного музыкального телерадиоцентра, а также звездный состав солистов: Василий Ладюк, Ильдар Абдразаков, Ирина Лунгу и Сергей Романовский.

25 декабря, 19.00, Концертный зал им. П.И. Чайковского

