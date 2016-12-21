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В Рязани стартуют матчи Народной футбольной лиги

К участию в турнире допускаются команды из игроков старше 45 лет

В Рязани создана Народная футбольная лига, в которой соревнуются коллективы из футболистов-ветеранов старше 45 лет. 25 декабря на стадионе «Химик» в поселке Строитель начинается региональный этап турнира.

Согласно новым правилам, введенным в нынешнем сезоне, соревнования Народной футбольной лиши проводятся в два этапа. В финал сможет попасть победитель регионального отбора.

В Рязани за право выйти в следующий тур будут бороться четыре команды ветеранов: «Ново-Рязанская ТЭЦ», «Ока», «Мечта» и «Энергетик». Местный турнир проведут в два круга, пишет РИА «7 новостей».

Команду, победившую в финальных матчах, ждет грант на строительство мини-футбольного стадиона. Главный этап турнира пройдет в мае в Москве.

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

В Рязани стартуют матчи Народной футбольной лиги

К участию в турнире допускаются команды из игроков старше 45 лет

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