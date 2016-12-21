В Рязани стартуют матчи Народной футбольной лиги

В Рязани создана Народная футбольная лига, в которой соревнуются коллективы из футболистов-ветеранов старше 45 лет. 25 декабря на стадионе «Химик» в поселке Строитель начинается региональный этап турнира.

Согласно новым правилам, введенным в нынешнем сезоне, соревнования Народной футбольной лиши проводятся в два этапа. В финал сможет попасть победитель регионального отбора.

В Рязани за право выйти в следующий тур будут бороться четыре команды ветеранов: «Ново-Рязанская ТЭЦ», «Ока», «Мечта» и «Энергетик». Местный турнир проведут в два круга, пишет РИА «7 новостей».

Команду, победившую в финальных матчах, ждет грант на строительство мини-футбольного стадиона. Главный этап турнира пройдет в мае в Москве.