Путин утвердил флаг Росгвардии

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении флага и геральдического знака Росгвардии. Указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Учредить геральдический знак — эмблему, знамя и флаг войск национальной гвардии Российской Федерации», — говорится в документе.

Другим указом глава государства утвердил флаг Федеральной службы войск национальной гвардии.

Также утверждены рисунок и описание флагов, знамени и эмблемы.

Так, флаг Федеральной службы войск национальной гвардии представляет собой «краповое прямоугольное полотнище с государственным флагом РФ», в его правой половине располагается эмблема Росгвардии.

Флаг войск Росгвардии представляет собой «прямоугольное двустороннее белое полотнище с четырехконечным крестом с расширяющимися концами», в центре расположена эмблема войск национальной гвардии. Согласно описанию, знамя — квадратное полотнище с изображением «прямого равноконечного креста», в центре которого расположен государственный герб России.

Указы вступают в силу со дня их подписания, передает телеканал «360».