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Заключенные в Приамурье смогут выращивать экзотических свиней

Для разведения в подсобных хозяйствах исправительных учреждений закупили вьетнамских вислобрюхих поросят

Заключенные в Приамурье смогут выращивать экзотических свиней. Для племенного разведения в подсобных хозяйствах исправительных учреждений Амурской области закупили семь вьетнамских вислобрюхих поросят, сообщили в пресс-службе УФСИН по региону.

В настоящий момент поросят поместили на карантин, они будут находиться под наблюдением ветеринара.

Вьетнамские вислобрюхие свиньи имеют ряд преимуществ перед другими породами. Особи экзотической породы отличаются ранним созреванием, плодовитостью и чистоплотностью. Важным фактором при выборе в пользу породы стала ее неприхотливость в питании — до 80% рациона этих свиней составляют разнотравье и сено, отмечает ИА «Амур.инфо».

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

Заключенные в Приамурье смогут выращивать экзотических свиней

Для разведения в подсобных хозяйствах исправительных учреждений закупили вьетнамских вислобрюхих поросят

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