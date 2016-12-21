Заключенные в Приамурье смогут выращивать экзотических свиней. Для племенного разведения в подсобных хозяйствах исправительных учреждений Амурской области закупили семь вьетнамских вислобрюхих поросят, сообщили в пресс-службе УФСИН по региону.

В настоящий момент поросят поместили на карантин, они будут находиться под наблюдением ветеринара.

Вьетнамские вислобрюхие свиньи имеют ряд преимуществ перед другими породами. Особи экзотической породы отличаются ранним созреванием, плодовитостью и чистоплотностью. Важным фактором при выборе в пользу породы стала ее неприхотливость в питании — до 80% рациона этих свиней составляют разнотравье и сено, отмечает ИА «Амур.инфо».