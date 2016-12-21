Новости, деловые новости - Известия
Среда,
21 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Почтовые потоки из Юго-Восточной Азии будет поступать в Новосибирск

«Почта России» построит в аэропорту Толмачево крупный логистический центр

Почтовые отправления из стран Юго-Восточной Азии, Китая и Японии будут обрабатывать в Новосибирске. «Почта Россия» намерена начать строительство логистического центра рядом с международным аэропортом Толмачево.

Логистический центр разместится на площади 40 тыс. кв. м. «Почта России» планирует построить восемь подобных узлов. Пропускная способность новосибирского составит около 11,2 млн отправлений в сутки. Строительство центра обойдется в 2 млрд рублей. Его сдадут в 2018 году.

Как передает Сибирское агентство новостей, 20 декабря в аэропорту Толмачево запустили первую автоматизированную линию. Она рассчитана на сортировку отправлений весом до 3 кг. Ее производительность составляет более 200 тыс. отправлений в сутки.

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

Почтовые потоки из Юго-Восточной Азии будет поступать в Новосибирск

«Почта России» построит в аэропорту Толмачево крупный логистический центр

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Виктор Озеров

сенатор

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке