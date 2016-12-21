Почтовые потоки из Юго-Восточной Азии будет поступать в Новосибирск

Почтовые отправления из стран Юго-Восточной Азии, Китая и Японии будут обрабатывать в Новосибирске. «Почта Россия» намерена начать строительство логистического центра рядом с международным аэропортом Толмачево.

Логистический центр разместится на площади 40 тыс. кв. м. «Почта России» планирует построить восемь подобных узлов. Пропускная способность новосибирского составит около 1 – 1,2 млн отправлений в сутки. Строительство центра обойдется в 2 млрд рублей. Его сдадут в 2018 году.



Как передает Сибирское агентство новостей, 20 декабря в аэропорту Толмачево запустили первую автоматизированную линию. Она рассчитана на сортировку отправлений весом до 3 кг. Ее производительность составляет более 200 тыс. отправлений в сутки.

