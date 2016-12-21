Два взрыва прогремели в Багдаде

Два взрыва прогремели в столице Ирака Багдаде, как минимум девять человек были ранены.

Один из взрывов произошел утром в багдадском районе Эз-Зафрания, который находится на юго-востоке города. Позже на площади Майсалун на востоке Багдада сработало еще одно взрывное устройство, заложенное на обочине дороги, передает «Федеральное агентство новостей».

В материале уточняется, что все пострадавшие были доставлены в больницы, им оказывается необходимая медицинская медпомощь.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.