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Два взрыва прогремели в Багдаде

Не менее девяти человек получили ранения

Два взрыва прогремели в столице Ирака Багдаде, как минимум девять человек были ранены.

Один из взрывов произошел утром в багдадском районе Эз-Зафрания, который находится на юго-востоке города. Позже на площади Майсалун на востоке Багдада сработало еще одно взрывное устройство, заложенное на обочине дороги, передает «Федеральное агентство новостей».

В материале уточняется, что все пострадавшие были доставлены в больницы, им оказывается необходимая медицинская медпомощь.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

Два взрыва прогремели в Багдаде

Не менее девяти человек получили ранения

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