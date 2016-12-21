Песков призвал не торопиться с выводами о виновных в убийстве посла РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что нужно дождаться результатов следствия, прежде чем делать выводы о том, кто стоит за убийство российского посла в Турции Андрея Карлова.



«Москва считает, что нужно дождаться результатов деятельности совместной следственной группы», — сказал Песков, напомнив, что вчера она приступила работе в Анкаре.



«В данном случае, конечно, вряд ли стоит спешить с какими-то выводами до того, как следствие установит, как сказал наш президент, тех, кто стоял за убийцей нашего посла», — подчеркнул официальный представитель Кремля.



Таким образом, он прокомментировал слова главы турецкого внешнеполитического ведомства Мевлюта Чавушоглу, который накануне в беседе с госсекретарем США Джоном Керри заявил, что к убийству российского дипломата в Анкаре причастен турецкий исламский проповедник Фетхуллах Гюлен.



Посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря во время своего выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Его застрелил 22-летний сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ. Силам правоохранительных органов удалось сразу же ликвидировать преступника.



Напомним, власти Турции обвиняют исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в организации попытки военного переворота в стране в середине июля 2016 года.



Фетхуллаах Гюлен — турецкий писатель, бывший имам и проповедник.Он является инициатором и основателем общественного движения «Хизмет» и считается одним из богатейших и влиятельнейших исламских деятелей. Ему принадлежит целая сеть школ по всему миру. Одна из них — связанная с правительством Сомали — находилась в Стамбуле. После переворота в Турции школа свернула свою деятельность.



16 июля президент Турции Реджеп Эрдоган публично призвал власти США выдать оппозиционера, а 19 июля премьер Бинали Йылдырым заявил, что Анкара направила Вашингтону официальный запрос об экстрадиции Гюлена. Турецкие суды уже неоднократно выдавали ордера на его арест.

