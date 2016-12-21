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Песков: Россия примет меры в ответ на санкции США

Представитель Кремля выразил сожаление и непонимание «такого деструктивного упорства со стороны американских коллег»

Москва намерена принять адекватные меры в ответ на новые санкции Вашингтона. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге в среду.

«Мы сожалеем, что эта деструктивная линия продолжается Вашингтоном, мы по-прежнему не согласны с такой линией, мы считаем, что она наносит очень серьезный вред нашим двусторонним отношениям», — сказал он журналистам.

Представитель Кремля также выразил сожаление и непонимание «такого деструктивного упорства со стороны наших американских коллег».

Накануне американское министерство финансов расширило ограничительные меры в отношении российских юридических и физических лиц в связи с кризисом на Украине. Так, в список были добавлены семь физических лиц, восемь организаций и два танкера «Маршал Жуков» и «Сталинград». Также сообщалось, что в «черный список» вошли дочерние структуры Россельхозбанка и компании «Новатэк».

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Известия // среда, 21 декабря 2016 года

Песков: Россия примет меры в ответ на санкции США

Представитель Кремля выразил сожаление и непонимание «такого деструктивного упорства со стороны американских коллег»

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