Песков: Россия примет меры в ответ на санкции США

Москва намерена принять адекватные меры в ответ на новые санкции Вашингтона. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге в среду.

«Мы сожалеем, что эта деструктивная линия продолжается Вашингтоном, мы по-прежнему не согласны с такой линией, мы считаем, что она наносит очень серьезный вред нашим двусторонним отношениям», — сказал он журналистам.

Представитель Кремля также выразил сожаление и непонимание «такого деструктивного упорства со стороны наших американских коллег».

Накануне американское министерство финансов расширило ограничительные меры в отношении российских юридических и физических лиц в связи с кризисом на Украине. Так, в список были добавлены семь физических лиц, восемь организаций и два танкера «Маршал Жуков» и «Сталинград». Также сообщалось, что в «черный список» вошли дочерние структуры Россельхозбанка и компании «Новатэк».