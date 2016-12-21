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В Уфе побит рекорд минимальной температуры

По всей Башкирии наблюдаются сильные морозы

В одном из районов Башкирии - Белорецком - в ночь со вторника на среду зафиксирована температура воздуха минус 44 градуса. Сильные морозы наблюдались в ночь с 20 на 21 декабря на севере региона, в среднем там было около минус 40.

На территории республики температура воздуха понижалась до 32-39 градусов мороза, в южных районах было теплее — от -26 до -30 градусов, информирует ИА «Башинформ».

В столице Башкортостана перекрыт очередной абсолютный минимум температуры воздуха. На метеостанции Уфа-Дема зафиксировано понижение температуры до минус 36,7 градусов. Так морозно в этот день не было с 1937 года - за весь период наблюдений. Предыдущий рекорд зафиксирован в 1978 году, когда похолодало до минус 32,5 градусов.

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

В Уфе побит рекорд минимальной температуры

По всей Башкирии наблюдаются сильные морозы

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