В Поморье ожидается «снежный апокалипсис»

Севгидромет предупреждает жителей Архангельской области о неблагоприятных погодных явлениях вплоть до начала следующей недели.



Как сообщает ресурс News29.ru, в регион придет потепление, но оно принесет и сильный снег, который будет сопровождаться метелью. Скорость юго-западного ветра может достигать 15–17 м/c при порывах.



Дневные температуры будут достигать плюсовых значений до следующего понедельника, 26 декабря. Возможно налипание снега на провода. На дорогах будет скользко, синоптики прогнозируют сильную гололедицу.

В ГИБДД обращаются к водителям с просьбой быть предельно осторожными на дорогах.

В МЧС рыбакам, охотникам и туристам рекомендуют не выезжать в лес в эти дни.