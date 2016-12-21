Новости, деловые новости - Известия
Среда,
21 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В Поморье ожидается «снежный апокалипсис»

Оттепель будет сопровождаться снегом, сильным ветром и гололедицей

Севгидромет предупреждает жителей Архангельской области о неблагоприятных погодных явлениях вплоть до начала следующей недели.

Как сообщает ресурс News29.ru, в регион придет потепление, но оно принесет и сильный снег, который будет сопровождаться метелью. Скорость юго-западного ветра может достигать 15–17 м/c при порывах.

Дневные температуры будут достигать плюсовых значений до следующего понедельника, 26 декабря. Возможно налипание снега на провода. На дорогах будет скользко, синоптики прогнозируют сильную гололедицу.

В ГИБДД обращаются к водителям с просьбой быть предельно осторожными на дорогах.

В МЧС рыбакам, охотникам и туристам рекомендуют не выезжать в лес в эти дни.

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

В Поморье ожидается «снежный апокалипсис»

Оттепель будет сопровождаться снегом, сильным ветром и гололедицей

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Виктор Озеров

сенатор

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке