В Новый год для подростков Коми будет действовать комендантский час

Власти Коми не стали отменять детский комендантский час из-за предстоящих праздников. Ограничения для подростков будут действовать даже в новогоднюю ночь.



Об этом на прямой линии в общественной приемной главы республики сообщила старший инспектор отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Коми Евгения Дуркина, пишет ИА «Комиинформ».

В приемную позвонила жительница одного из сел и поинтересовалась, может ли ее 15-летняя дочь с друзьями посетить новогодние торжества после 10 часов вечера без сопровождения взрослых.

Как объяснила Евгения Дуркина, в республиканском законе №148 от 2008 года четко сказано, что после 22 часов несовершеннолетние могут находиться в общественных местах только в сопровождении родителей или опекунов. Причем взрослый должен быть «приставлен» к каждому подростку. Отклонений от закона не будет даже в новогоднюю ночь.