Набсовет ВТБ вместо Улюкаева может возглавить Силуанов

Новым руководителем наблюдательного совета второго по величине российского банка ВТБ вместо арестованного экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева может стать министр финансов Антон Силуанов, сообщает в среду «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с планами ведомств.

Сейчас набсовет ВТБ временно возглавляет бывший председатель ЦБ Сергей Дубинин.

При этом, по сведениям собеседника агентства, Силуанов может покинуть наблюдательный совет Сбербанка, а его преемником там станет новый руководитель Минэкономразвития Максим Орешкин.

Минфин выдвижение согласовал, Минэкономразвития в минувшую пятницу направило соответствующее письмо в правительство, отметил источник.

ВТБ кадровые планы не комментирует, комментариев Сбербанка пока также нет.