Моника Беллуччи ждет предложений от российских режиссеров

Съемочная группа новой драмы Эмира Кустурицы «По млечному пути» прибыла в российскую столицу для общения с прессой и поклонниками. Компанию режиссеру составили актрисы Моника Беллуччи и Слобода Мичалович.

Если Кустурица — частый гость в России, то для Беллуччи это всего лишь третий визит в Москву. Однако актриса призналась, что ей очень нравится в России, потому что ей близок наш менталитет. Как сказала Беллуччи, она с уважением относится к русским, умеющим быть веселыми в самых трудных жизненных ситуациях.



На вопрос корреспондента «Известий» о том, интересно было бы ей поработать в российском кино, актриса ответила с энтузиазмом:

— Мне нравится история вашего кинематографа, но и современное кино впечатляет. Мне всегда интересно участвовать в чем-то необычном. Когда Эмир пригласил меня сниматься в картине «Млечный путь», ему удалось меня заинтриговать. Поэтому я открыта для предложений российских режиссеров, если им тоже удастся удивить меня сценарием.

Как отметил Кустурица, больше всего в работе Беллуччи его впечатлила ее актерская самоотдача.

— Она отдала этому фильму всю себя, — рассказал режиссер. — Признаться, я никогда не предполагал, что буду работать с Моникой, но сейчас я очень счастлив, что она согласилась на мое предложение.

Моника призналась, что для нее стало неожиданностью предложение Кустурицы, но опыт оказался положительным — ни один режиссер в ее карьере не создавал на съемках такую атмосферу свободы и креатива.



Драма «По млечному пути» рассказывает о трагических событиях гражданской войны в Сербии. Кустурица сам исполнил главную мужскую роль, а Беллуччи воплотила образ его возлюбленной. Но в будущем режиссер не собирается играть в фильмах и планирует вовсе завязать с актерской карьерой.



Завершая пресс-конференцию, актриса пошутила, что самое удивительное в России — матрешки.

— Это очень символичная игрушка, в каждом из нас есть несколько разных личностей, спрятанных одна в другую, — сказала Беллуччи «Известиям».



В российский прокат картина «По млечному пути» выходит 12 января 2017 года.