Бывший военком Тольятти получил девять лет колонии за взяточничество

Суд вынес приговор начальнику отдела государственного учреждения военного комиссариата Самарской области по городу Тольятти Игорю Попову и его посреднику Николаю Ксенафонтову. Попов признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и получил девять лет колонии строгого режима со штрафом 100 млн рублей, сообщает TLTgorod.

Попов возглавил отдел военного комиссариата Самарской области по Тольятти в январе 2015 года. По данным прокуратуры, новый военком после назначения потребовал от своего подчиненного — начальника отделения подготовки и призыва — взятку в размере 10 млн рублей за общее покровительство, угрожая увольнением. Впоследствии сумма вознаграждения была снижена до 2 млн рублей.

Следствие установило, что в июне 2015 года Игорь Попов через посредника Николая Ксенафонтова получил от взяткодателя 400 тыс. рублей. После получения оставшихся 1,6 млн рублей военком и посредник были задержаны. Ксенафонтов признан виновным и получил четыре года колонии строгого режима.

