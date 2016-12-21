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Бывший военком Тольятти получил девять лет колонии за взяточничество

Он требовал у подчиненного 10 млн рублей за сохранение должности

Суд вынес приговор начальнику отдела государственного учреждения военного комиссариата Самарской области по городу Тольятти Игорю Попову и его посреднику Николаю Ксенафонтову. Попов признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и получил девять лет колонии строгого режима со штрафом 100 млн рублей, сообщает TLTgorod.

Попов возглавил отдел военного комиссариата Самарской области по Тольятти в январе 2015 года. По данным прокуратуры, новый военком после назначения потребовал от своего подчиненного  начальника отделения подготовки и призыва  взятку в размере 10 млн рублей за общее покровительство, угрожая увольнением. Впоследствии сумма вознаграждения была снижена до 2 млн рублей.

Следствие установило, что в июне 2015 года Игорь Попов через посредника Николая Ксенафонтова получил от взяткодателя 400 тыс. рублей. После получения оставшихся 1,6 млн рублей военком и посредник были задержаны. Ксенафонтов признан виновным и получил четыре года колонии строгого режима.

Выглядящая фантастической сумма штрафа  100 млн рублей, которую суд «выписал» Попову, не является рекордной для Тольятти. В марте 2015 года местный суд приговорил бывших следователей, помимо длительных сроков заключения, к самым высоким в России штрафам  по 500 млн рублей каждому.

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

Бывший военком Тольятти получил девять лет колонии за взяточничество

Он требовал у подчиненного 10 млн рублей за сохранение должности

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