В Ульяновске пенсионерке отказали в присвоении звания ветерана ВОВ

Чиновники Ульяновска отказали 89-летней жительнице Засвияжского района в присвоении звания «Ветеран Великой Отечественной войны». После проверки правоохранителями для решения проблемы вмешались сотрудники прокуратуры Ульяновской области, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

В свою очередь, сотрудники департамента регионального министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия по областному центру пояснили, что женщине не выдали удостоверение ветерана ВОВ из-за того, что она не предоставила сведения, подтверждающие данные о работе в колхозе «Путь к коммунизму» Сурского района с 1940 по 1949 год.

В связи с этим исковое заявление о выдаче соответствующего удостоверения пенсионерке прокурор направил в суд, сообщает 1ul.ru.