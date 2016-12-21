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В Ульяновске пенсионерке отказали в присвоении звания ветерана ВОВ

Соответствующее удостоверение не выдали из-за того, что женщина не предоставила сведения, подтверждающие данные о ее работе в колхозе

Чиновники Ульяновска отказали 89-летней жительнице Засвияжского района в присвоении звания «Ветеран Великой Отечественной войны». После проверки правоохранителями для решения проблемы вмешались сотрудники прокуратуры Ульяновской области, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

В свою очередь, сотрудники департамента регионального министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия по областному центру пояснили, что женщине не выдали удостоверение ветерана ВОВ из-за того, что она не предоставила сведения, подтверждающие данные о работе в колхозе «Путь к коммунизму» Сурского района с 1940 по 1949 год.

В связи с этим исковое заявление о выдаче соответствующего удостоверения пенсионерке прокурор направил в суд, сообщает 1ul.ru.

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

В Ульяновске пенсионерке отказали в присвоении звания ветерана ВОВ

Соответствующее удостоверение не выдали из-за того, что женщина не предоставила сведения, подтверждающие данные о ее работе в колхозе

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