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Девятиклассницу избили и ограбили в московском парке

Неизвестный ударил ребенка, отобрал мобильный телефон и скрылся

В Кунцевском парке на западе Москвы неизвестный напал на девятиклассницу. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка полиции. Злоумышленник ударил девочку по голове, после чего отобрал мобильный телефон и скрылся.

Инцидент произошел вечером 20 декабря. В 19.42 в полицию о случившемся сообщила мать девочки. Она рассказала, что неизвестный ударил ее дочь по голове в парке на Можайском шоссе, после чего скрылся, отобрав у ребенка мобильный телефон, сообщает телеканал «360».

По факту происшествия проводится доследственная проверка.

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

Девятиклассницу избили и ограбили в московском парке

Неизвестный ударил ребенка, отобрал мобильный телефон и скрылся

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