В Иркутске на торги выставлен Cadillac, арестованный за долги

Чтобы рассчитаться с банком, машину класса люкс надо продать дороже 1 млн рублей
В Приангарье за долги перед банком на торги выставляется автомобиль класса люкс марки Cadillac.
Первоначальная стоимость его еще неизвестна, машину должны оценить в течение 10 дней, сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе УФССП по Иркутской области.
Об автомобиле известно, что он 2008 года выпуска. Он уже изъят у должницы и передан финансовой организации, выступающей в этом деле взыскателем.
Как рассказали агентству в ведомстве, жительница Иркутска задолжала банку более 1 млн рублей. Она продолжала не платить даже после того, как ее предупредили о возможных последствиях.
Добавим, на торги также выставлены Mitsubishi Pajero Sport, Audi A6, Hyundai IX35 и Honda CR-V. Все автомобили были арестованы из-за того, что их владельцы не рассчитались с банками по автокредитам.