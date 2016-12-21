В Иркутске на торги выставлен Cadillac, арестованный за долги

В Приангарье за долги перед банком на торги выставляется автомобиль класса люкс марки Cadillac.



Первоначальная стоимость его еще неизвестна, машину должны оценить в течение 10 дней, сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе УФССП по Иркутской области.

Об автомобиле известно, что он 2008 года выпуска. Он уже изъят у должницы и передан финансовой организации, выступающей в этом деле взыскателем.

Как рассказали агентству в ведомстве, жительница Иркутска задолжала банку более 1 млн рублей. Она продолжала не платить даже после того, как ее предупредили о возможных последствиях.

Добавим, на торги также выставлены Mitsubishi Pajero Sport, Audi A6, Hyundai IX35 и Honda CR-V. Все автомобили были арестованы из-за того, что их владельцы не рассчитались с банками по автокредитам.