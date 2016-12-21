Тамбовская область лидирует в рейтинге экологического благополучия

Организация «Зеленый патруль» опубликовала экологический рейтинг субъектов Российской Федерации
Тамбовская область стала абсолютным лидером рейтинга экологического благополучия среди российских регионов по итогам 2016 года.
Общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала ежегодный экологический рейтинг субъектов Российской Федерации. Тамбовская область лидирует в этом списке с большим отрывом, передает ИА «Онлайн Тамбов.ру».
В десятку лидеров рейтинга также вошли Республика Алтай и Алтайский край, Ульяновская и Белгородская области, Республика Чувашия, Москва, Чукотский АО, Тюменская и Курская области. На последнем месте экологического рейтинга находится Челябинская область. В аутсайдерах также Свердловская, Ленинградская, Тверская, Оренбургская, Московская, Иркутская области и Бурятия.
«Зеленый патруль» с 2007 года занимается составлением независимого рейтинга экологического благополучия субъектов РФ.