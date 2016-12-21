Защитник дрезденского «Динамо» получил огнестрельное ранение

Защитник дрезденского футбольного клуба «Динамо» Марк Вахс получил огнестрельное ранение во время нападения неизвестного злоумышленника на табачный магазин, принадлежавший его тете. Женщина, попавшая под обстрел, скончалась на месте, а ее раненые муж и племянник были госпитализированы.



Вооруженное нападение произошло во вторник в Висбадене.



Жизни 21-летнего Марка Вахса ничего не угрожает, его состояние оценивается как стабильное, пишут Дни.Ру.



Руководство клуба выразило футболисту соболезнования и подчеркнуло, что готово оказать необходимую поддержку, сообщил директор клуба Ральф Минге.



Полиция разыскивает преступника, которому удалось скрыться. Обстоятельства преступления выясняются.