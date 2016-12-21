Защитник дрезденского «Динамо» получил огнестрельное ранение

Марка Вахса ранили во время нападения на табачный магазин его тети
Фото: TASS/AP/Jens Meyer
Защитник дрезденского футбольного клуба «Динамо» Марк Вахс получил огнестрельное ранение во время нападения неизвестного злоумышленника на табачный магазин, принадлежавший его тете. Женщина, попавшая под обстрел, скончалась на месте, а ее раненые муж и племянник были госпитализированы.
Вооруженное нападение произошло во вторник в Висбадене.
Жизни 21-летнего Марка Вахса ничего не угрожает, его состояние оценивается как стабильное, пишут Дни.Ру.
Руководство клуба выразило футболисту соболезнования и подчеркнуло, что готово оказать необходимую поддержку, сообщил директор клуба Ральф Минге.
Полиция разыскивает преступника, которому удалось скрыться. Обстоятельства преступления выясняются.
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