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Защитник дрезденского «Динамо» получил огнестрельное ранение

Марка Вахса ранили во время нападения на табачный магазин его тети

Фото: TASS/AP/Jens Meyer

Защитник дрезденского футбольного клуба «Динамо» Марк Вахс получил огнестрельное ранение во время нападения неизвестного злоумышленника на табачный магазин, принадлежавший его тете. Женщина, попавшая под обстрел, скончалась на месте, а ее раненые муж и племянник были госпитализированы.

Вооруженное нападение произошло во вторник в Висбадене.

Жизни 21-летнего Марка Вахса ничего не угрожает, его состояние оценивается как стабильное, пишут Дни.Ру.

Руководство клуба выразило футболисту соболезнования и подчеркнуло, что готово оказать необходимую поддержку, сообщил директор клуба Ральф Минге.

Полиция разыскивает преступника, которому удалось скрыться. Обстоятельства преступления выясняются.

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Известия // среда, 21 декабря 2016 года

Защитник дрезденского «Динамо» получил огнестрельное ранение

Защитник дрезденского «Динамо» получил огнестрельное ранениеМарка Вахса ранили во время нападения на табачный магазин его тети

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