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Якутску выбрали гимн

Его впервые исполнят во время новогоднего обращения мэра к жителям города

Якутск перестал быть единственным городом региона, у которого не было гимна.

Сегодня были подведены итоги конкурса, объявленного еще в 2015 году. Лучшую песню выбрали из 60 предложенных, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на мэра города Айсена Николаева.

Гимн впервые прозвучит во время новогоднего обращения мэра к жителям города, 27 декабря.

Напомним, конкурс проходил в два этапа. До 1 августа участники должны были представить свои предложения. Затем конкурсная комиссия выбрала пять проектов гимна, и вот теперь из их числа определился самый лучший, уточняет агентство.

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

Якутску выбрали гимн

Его впервые исполнят во время новогоднего обращения мэра к жителям города

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