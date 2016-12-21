Якутску выбрали гимн

Якутск перестал быть единственным городом региона, у которого не было гимна.



Сегодня были подведены итоги конкурса, объявленного еще в 2015 году. Лучшую песню выбрали из 60 предложенных, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на мэра города Айсена Николаева.

Гимн впервые прозвучит во время новогоднего обращения мэра к жителям города, 27 декабря.

Напомним, конкурс проходил в два этапа. До 1 августа участники должны были представить свои предложения. Затем конкурсная комиссия выбрала пять проектов гимна, и вот теперь из их числа определился самый лучший, уточняет агентство.