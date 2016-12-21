Режиссер Кустурица уверен, что Трамп спасет мир от войны

Режиссер Эмир Кустурица заявил, что избранный президент США Дональд Трамп поможет сохранить равновесие в мире.

Кустурица полагает, что именно Трамп убережет мир от новой войны.

«Если бы мадам Клинтон была выбрана, я думаю, была бы огромная война, сейчас, с Трампом, я думаю, что этого не будет», — цитирует режиссера «Федеральное агентство новостей».

Интересно, что темой новой ленты Кустурицы «По млечному пути» стала напряженность в мире и период войны в Боснии.