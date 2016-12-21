Губернатор Мурманской области повысила свою зарплату на 10%

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун увеличила себе заработную плату на 10%, теперь она будет получать примерно 285 тыс. рублей в месяц. Об этом глава региона сообщила на пресс-конференции.



Кроме того, Ковтун получает пенсию. Ее размер губернатор журналистам не сообщила.

Как передает ИА FlashNord, ранее Марина Ковтун сократила свою зарплату на те же 10% с 1 марта 2015 года. Тогда президент РФ Владимир Путин сократил себе и правительству довольствие на 10%.

Согласно официальным сведениям о доходах на сайте правительства Мурманской области, в 2015 году глава региона заработала более 3,8 млн рублей, а ее супруг — около 350 тыс. рублей.