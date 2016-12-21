Производство промышленной продукции запустили в Пензенской области

Высокотехнологичное производство промышленной продукции запустили в научном исследовательском институте «Графит» совместно с госкорпорацией «Росатом» в городе Заречный Пензенской области.

На предприятии будут выпускать продукцию из полиуретана и наноматериалов для использования в важнейших высокотехнологичных отраслях: в авиационно-космической отрасли, металлургии, машиностроении, электронике, энергетике и медицине. Новую производственную площадку посетил глава Пензенской области Иван Белозерцев, там же для него провели экскурсию.



Предприятие по производству всех видов износостойкого пластика запустили год назад. За этот период компания осуществила заказы на 100 млн рублей, сообщает ИА «Пенза-пресс».

В настоящий момент на производстве работают 15 человек, однако в следующем году число специалистов планируется увеличить в два раза.

По словам главы региона, молодое предприятие имеет большой потенциал для развития. Здесь будут разрабатывать новые виды продукции, которая может заменить зарубежные дорогостоящие аналоги.

В день официального открытия был заключен договор о сотрудничестве с крупным заказчиком — холдингом в сфере поставки оборудования для горнодобывающей промышленности. Изделия из Заречного теперь будут поставлять на предприятия в Красноярск и Челябинскую область.