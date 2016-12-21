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В Самарской области зафиксирован новый температурный рекорд

В регионе был зарегистрирован абсолютный температурный минимум за весь период метеонаблюдений

В Самарской области в среду был побит температурный рекорд. В регионе был зафиксирован абсолютный температурный минимум за весь период метеонаблюдений.

Как передает ВолгаНьюс.рф, абсолютный минимум температуры воздуха был зарегистрирован сразу в нескольких населенных пунктах Самарской области. Нехарактерные для этого времени года морозы были зафиксированы в Тольятти (-30,2), Кинель-Черкассах (-34,3) и Челно-Вершинах.

В начале недели синоптиками прогнозировали отступление морозов. ГИБДД в среду рекомендовала водителям по возможности воздержаться от дальних поездок. На большей части территории Самарской области идет снегопад и видимость на дорогах снижена.

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

В Самарской области зафиксирован новый температурный рекорд

В регионе был зарегистрирован абсолютный температурный минимум за весь период метеонаблюдений

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