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Приморских депутатов хотят лишать слова за хамские высказывания

Региональное заксобрание возьмет пример с Госдумы

В законодательном собрании Приморья введут санкции за оскорбительные высказывания.

В частности, депутат, позволивший себе такое поведение, может быть лишен голоса на месяц. То же самое предусмотрено и в Государственной думе, отмечает РИА PrimaMedia.

«Парламент — это место для дискуссий, но не место для бардака. Все споры должны достаточно четко регламентироваться», — заявил глава регламентного комитета Дмитрий Новиков.

Инициатива введения санкций последовала в ответ на скандальные высказывания главы фракции КПРФ в заксобрании Анатолия Долгачева.

Он, в частности, назвал других депутатов «гоп-компанией», а председателя регламентного комитета сравнил с Геббельсом.

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

Приморских депутатов хотят лишать слова за хамские высказывания

Региональное заксобрание возьмет пример с Госдумы

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