Приморских депутатов хотят лишать слова за хамские высказывания

В законодательном собрании Приморья введут санкции за оскорбительные высказывания.



В частности, депутат, позволивший себе такое поведение, может быть лишен голоса на месяц. То же самое предусмотрено и в Государственной думе, отмечает РИА PrimaMedia.

«Парламент — это место для дискуссий, но не место для бардака. Все споры должны достаточно четко регламентироваться», — заявил глава регламентного комитета Дмитрий Новиков.

Инициатива введения санкций последовала в ответ на скандальные высказывания главы фракции КПРФ в заксобрании Анатолия Долгачева.



Он, в частности, назвал других депутатов «гоп-компанией», а председателя регламентного комитета сравнил с Геббельсом.