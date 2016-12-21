Приморских депутатов хотят лишать слова за хамские высказывания

Региональное заксобрание возьмет пример с Госдумы
В законодательном собрании Приморья введут санкции за оскорбительные высказывания.
В частности, депутат, позволивший себе такое поведение, может быть лишен голоса на месяц. То же самое предусмотрено и в Государственной думе, отмечает РИА PrimaMedia.
«Парламент — это место для дискуссий, но не место для бардака. Все споры должны достаточно четко регламентироваться», — заявил глава регламентного комитета Дмитрий Новиков.
Инициатива введения санкций последовала в ответ на скандальные высказывания главы фракции КПРФ в заксобрании Анатолия Долгачева.
Он, в частности, назвал других депутатов «гоп-компанией», а председателя регламентного комитета сравнил с Геббельсом.