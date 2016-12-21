В Белгородской области оштрафованы виновные в фальсификации выборов

Члены избиркома отделались суммами от 25 тыс. до 50 тыс. рублей за вброс бюллетеней на голосовании за депутатов Госдумы
Яковлевский районный суд Белгородской области оштрафовал трех членов участковой избирательной комиссии за вброс бюллетеней на выборах в Госдуму 18 сентября 2016 года, сообщает ABIREG.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону.
Речь идет о вбросе бюллетеней на участке № 1198 в Яковлевском районе. Момент нарушения наблюдатель снял на камеру мобильного телефона и опубликовал в интернете. На этом участке результаты голосования отменили.
Фигурантами уголовного дела по статье о покушении на фальсификацию итогов голосования стали председатель избирательной комиссии Елена Рогожина, секретарь Ирина Щербак и член комиссии Татьяна Мирошникова.
Приговором суда Рогожиной назначено наказание в виде штрафа в 50 тыс. рублей, Щербак — 30 тыс., Мирошниковой — штраф 25 тыс. Максимальный срок по этой статье — до четырех лет лишения свободы.