В Белгородской области оштрафованы виновные в фальсификации выборов

Яковлевский районный суд Белгородской области оштрафовал трех членов участковой избирательной комиссии за вброс бюллетеней на выборах в Госдуму 18 сентября 2016 года, сообщает ABIREG.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону.

Речь идет о вбросе бюллетеней на участке № 1198 в Яковлевском районе. Момент нарушения наблюдатель снял на камеру мобильного телефона и опубликовал в интернете. На этом участке результаты голосования отменили.



Фигурантами уголовного дела по статье о покушении на фальсификацию итогов голосования стали председатель избирательной комиссии Елена Рогожина, секретарь Ирина Щербак и член комиссии Татьяна Мирошникова.

Приговором суда Рогожиной назначено наказание в виде штрафа в 50 тыс. рублей, Щербак — 30 тыс., Мирошниковой — штраф 25 тыс. Максимальный срок по этой статье — до четырех лет лишения свободы.