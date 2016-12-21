Трое россиян задержаны в Тунисе

В Тунисе задержаны трое граждан РФ, в настоящий момент российские дипломаты ожидают встречи с ними.

Как стало известно, россиян задержали в провинции Сус. Также сообщается, что полиция якобы изъяла у них крупную сумму денег и оборудование для взлома международных сетей телефонной связи. Имена россиян не называются, уточняется лишь, что их возраст — от 24 до 30 лет.

«Посольство РФ в Тунисе ожидает в четверг допуска дипломатов к задержанным иностранцам, у которых, по данным СМИ, было найдено хакерское оборудование», — передает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на представителя российского дипведомства.

Также в дипведомстве попросили МИД Туниса прояснить ситуацию.