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В Орле закупят в лизинг 100 автобусов «ПАЗ»

В ближайшее время для региона также приобретут 50 автобусов по программе trade-in

Сто автобусов «ПАЗ» закупят в лизинг в Орле. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал глава городской администрации Андрей Усиков.

По его словам, в ближайшее время для региона также приобретут 50 автобусов по программе trade-in. В настоящий момент рассматривается вопрос о возможном приобретении новых троллейбусов и трамваев, сообщает InfoOrel.ru.

Усиков также отметил, что в ближайшие полгода подорожания транспортного тарифа не ожидается.

«Говорить в целом о 2017-м пока не возьмусь, повышение стоимости возможно только в случае значительного роста цен на топливо и электроэнергию, будем надеяться, что этого не случится», — рассказал чиновник.

Кроме того, в следующем году в городе построят пешеходный мост через Оку, который соединит два района: Советский и Железнодорожный. Также планируется провести капитальный ремонт моста «Дружба».

«На стадии подготовки находится проектная документация по капитальному ремонту Красного моста. Это только несколько примеров из огромного количество дел, которые предстоит сделать в новом году», — заверил градоначальник.

В новогодние праздники в городе проведут более сотни новогодних мероприятий для людей разных возрастов. В главную ночь года яркое представление с фейерверком состоится на площади Ленина. Для активного отдыха в городе будут также работать бесплатные лыжные трассы и ледовые катки.

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

В Орле закупят в лизинг 100 автобусов «ПАЗ»

В ближайшее время для региона также приобретут 50 автобусов по программе trade-in

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