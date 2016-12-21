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В Париже неизвестные ограбили банкомат с муляжом пояса смертника

Полицейские выясняют все обстоятельства ограбления

В Париже совершили нападение на сотрудника одного из банков и надели на него муляж пояса смертника.

Инцидент произошел в районе Баньоле, который считается во французской столице неблагополучным. Сотрудник банка занимался обслуживанием банкомата, когда злоумышленники ворвались в помещение банка и силой надели на него «пояс смертника». После этого они беспрепятственно ограбили банкомат и скрылись.

Прибывшие на место ограбления полицейские и саперы, которые осмотрели пояс со взрывчаткой, установили, что это был муляж. На время работы саперов была закрыта ближайшая к месту происшествия станция метро. В целях безопасности местных жителей попросили не покидать свои дома и не приближаться к окнам. Об этом сообщает сайт «Комсомольской правды» со ссылкой на телеканал BFM TV.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, а также количество и личности преступников.

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

В Париже неизвестные ограбили банкомат с муляжом пояса смертника

Полицейские выясняют все обстоятельства ограбления

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