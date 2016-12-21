ЦБ: инфляционные ожидания россиян снизились до 5,2%

Инфляционные ожидания населения России на предстоящие 12 месяцев снизились в декабре 2016-го до 5,2%, свидетельствуют данные обзора Центробанком «Инфляционных ожиданий и потребительских настроений» в последний месяц уходящего года.



«По модельным оценкам Банка России, сделанным на основе данных опроса «инФОМ», в декабре 2016 года инфляционные ожидания на следующие 12 месяцев продолжили снижаться. Оценки ожидаемой инфляции в следующем году с использованием нормального и равномерного распределений представлений о будущей инфляции составили по 5,2%», - говорится в документе.



В ноябре оценки составляли 5,6% и 5,5% соответственно.



Регулятор также отмечает в своем обзоре, что в декабре уже 18% россиян, опрошенных «инФОМ», считают, что Центробанк сможет достичь цели по инфляции в 4% по итогам 2017 года.



В среднем за 2015 год так считало только 12% граждан, говорится в материалах ЦБ.

