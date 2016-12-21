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ЦБ: инфляционные ожидания россиян снизились до 5,2%

Каждый пятый уверен в достижении цели по инфляции в 2017-м

Инфляционные ожидания населения России на предстоящие 12 месяцев снизились в декабре 2016-го до 5,2%, свидетельствуют данные обзора Центробанком «Инфляционных ожиданий и потребительских настроений» в последний месяц уходящего года.

«По модельным оценкам Банка России, сделанным на основе данных опроса «инФОМ», в декабре 2016 года инфляционные ожидания на следующие 12 месяцев продолжили снижаться. Оценки ожидаемой инфляции в следующем году с использованием нормального и равномерного распределений представлений о будущей инфляции составили по 5,2%», - говорится в документе.

В ноябре оценки составляли 5,6% и 5,5% соответственно.

Регулятор также отмечает в своем обзоре, что в декабре уже 18% россиян, опрошенных «инФОМ», считают, что Центробанк сможет достичь цели по инфляции в 4% по итогам 2017 года.

В среднем за 2015 год так считало только 12% граждан, говорится в материалах ЦБ.

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

ЦБ: инфляционные ожидания россиян снизились до 5,2%

Каждый пятый уверен в достижении цели по инфляции в 2017-м

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