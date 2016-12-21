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Среда,
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Якутии надо обновление воздушного парка для развития арктической зоны

Пока регион располагает только устаревшей техникой

28 воздушных судов необходимо приобрести Якутии для развития арктической зоны.

Их требуется купить до 2025 года, сообщает ИА SakhaNews со ссылкой на республиканский минтранс.

По данным минтранса, республика планирует приобрести 10 самолетов Pilatus, восемь Bombardier Q-300, 10 вертолетов Ми-8 МТВ.

Стоимость вертолетов слишком высока для региональных властей, и поэтому не исключен ремонт старых вертолетов.

Сейчас в вертолетном парке 22 Ми-8, однако они изношены на 80%, отметили в ведомстве.

Ранее дальневосточные регионы решили самостоятельно закупать новые суда для развития малой авиации.

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

Якутии надо обновление воздушного парка для развития арктической зоны

Пока регион располагает только устаревшей техникой

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