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Кот от лица берлинской полиции призвал не обсуждать теракт в соцсетях

Фотография животного с подписью «Потому что есть причины» размещена в официальном Twitter правоохранителей

Берлинская полиция поместила в своем Twitter фото кота с призывом не обсуждать в соцсетях расследование теракта в немецкой столице. Изображение сопровождается лаконичной подписью Aus Gruenden («Потому что есть причины»).

Такая форма сообщения немецких правоохранителей является отсылкой к аналогичному призыву их бельгийских коллег после терактов в Брюсселе в ноябре 2015 года, передает «РИА Новости».

Тогда полицейские попросили пользователей соцсетей не обсуждать расследование, чтобы не предоставлять дополнительной информации злоумышленникам. В знак солидарности владельцы аккаунтов начали размещать на своих страничках фотографии котов.

Напомним, 19 декабря в центре Берлина грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественской ярмарке. 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии квалифицировали происшествие как теракт. Ответственность за преступление взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

Кот от лица берлинской полиции призвал не обсуждать теракт в соцсетях

Фотография животного с подписью «Потому что есть причины» размещена в официальном Twitter правоохранителей

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