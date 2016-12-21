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Песков назвал абсурдом сообщения о том, что Трамп — человек Путина

Пресс-секретарь также заявил о зашкаливающей на выборах США русофобии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что категорически не согласен с мнением, что избранный президент США Дональд Трамп — «человек Путина». Разговоры об этом он назвал «идеальным конструктивизмом». Песков также отметил большой размах антироссийской риторики во время избирательной кампании в Америке. Пресс-секретарь президента рассказал, что в Кремле даже появилась шутка о том, что Путин стал участником выборов в США.

«Вы знаете, это полный абсурд. Это такой нонсенс», — подчеркнул Песков.

«Говорить, что он (Трамп)  человек Путина только потому, что он говорит о готовности общаться с Путиным для того, чтобы решать проблемы, это тоже абсурд. Это абсолютный неконструктивизм, то есть это идеальный неконструктивизм», — добавил представитель Кремля.

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

Песков назвал абсурдом сообщения о том, что Трамп — человек Путина

Пресс-секретарь также заявил о зашкаливающей на выборах США русофобии

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