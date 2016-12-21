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Полиция оцепила торговый центр в Дюссельдорфе

Один из посетителей сообщил, что якобы видел подозреваемого в совершении теракта в Берлине

Сотрудники немецкой полиции оцепили здание торгового центра в Дюссельдорфе после сообщения очевидца о том, что он предположительно видел подозреваемого в совершении теракта в Берлине. Об этом сообщило издание Bild.

Официального подтверждения информации пока нет.

Ранее в СМИ появилось фото подозреваемого. Сообщалось, что речь идет о гражданине Туниса Анисе А. У подозреваемого может быть несколько паспортов. Ранее мужчину обвиняли в нанесении телесных повреждений, но задержать не смогли.

Грузовик протаранил толпу людей на рождественской ярмарке в центре Берлина в понедельник около 20.00 по местному времени (22.00 мск). В результате происшествия погибли 12 человек, 48 получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. Власти Германии назвали случившееся терактом.

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Известия // среда, 21 декабря 2016 года

Полиция оцепила торговый центр в Дюссельдорфе

Один из посетителей сообщил, что якобы видел подозреваемого в совершении теракта в Берлине

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