В Казахстане во время тренировочного полета разбился Су-27

В ночь на среду в Казахстане во время выполнения тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-27.



Об этом сообщает пресс-служба минобороны Казахстана.

По данным ведомства, летчик майор «А. Искаков приложил максимум усилий и отвел самолет от населенного пункта», после чего совершил катапультирование.



Сейчас офицер, который имеет 556 часов общего налета в дневное и ночное время, находится в удовлетворительном состоянии. Его жизни ничего не угрожает.



В причинах и обстоятельствах авиаинцидента будет разбираться специальная комиссия, назначенная Министром обороны Республики Казахстан Сакеном Жасузаковым.

