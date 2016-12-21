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В Казахстане во время тренировочного полета разбился Су-27

Летчик, управлявший воздушным судном, отвел самолет от населенного пункта и катапультировался

В ночь на среду в Казахстане во время выполнения тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-27.

Об этом сообщает пресс-служба минобороны Казахстана.

По данным ведомства, летчик майор «А. Искаков приложил максимум усилий и отвел самолет от населенного пункта», после чего совершил катапультирование.

Сейчас офицер, который имеет 556 часов общего налета в дневное и ночное время, находится в удовлетворительном состоянии. Его жизни ничего не угрожает. 

В причинах и обстоятельствах авиаинцидента будет разбираться специальная комиссия, назначенная Министром обороны Республики Казахстан Сакеном Жасузаковым.

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

В Казахстане во время тренировочного полета разбился Су-27

Летчик, управлявший воздушным судном, отвел самолет от населенного пункта и катапультировался

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